РИАМО - 19 фев. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса, по области - 0-5 градусов. Ветер юго-западного направления 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что в воздухе сохраняется пониженное содержание кислорода. Такая погода может негативно сказаться на метеозависимых людях.

«В группе риска лица, страдающие хронической кислородной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно нагрузочными такие внешние факторы могут стать для больных хроническими обструктивными болезнями легких», - добавляется в сообщении.