РИАМО - 18 фев. В Главном следственном управлении СК России по Подмосковью в 2019 году завершили расследование 2672 уголовных дел, выросла раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в результате которых по неосторожности погиб потерпевший, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по региону.

Под председательством исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Сергея Данилова состоялось оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы за 2019 год.

«Подводя итоги работы за анализируемый период, исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления было отмечено, что расследованием окончено 2672 уголовных дела, из которых 1825 — по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего в производстве следователей находилось 6110 уголовных дел», — говорится в сообщении.

В суд направлено 1897 уголовных дел в отношении 2160 обвиняемых. Раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», увеличилась и составила 87,7%.

В 2019 году в следственных подразделениях ГСУ СК России по Московской области по налоговым преступлениям возбуждено 152 уголовных дела, ущерб по которым составил более 894 миллионов рублей.

В 2019 году в производстве следователей находилось 58 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы. Возмещенный ущерб по уголовным делам составил более 103 миллионов рублей.