РИАМО - 18 фев. Праздничные дни 23 февраля и 8 марта 2020 года станут для отделений «Почты России» выходными, в эти дни почтальоны не будут доставлять отправления и периодические печатные издания, а также производить выемку корреспонденции из почтовых ящиков, при этом в Москве будут работать круглосуточные отделения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Исключения составляют круглосуточные отделения: в Москве - 101000 (Мясницкая улица, дом 26), 107241 (Уральская улица, дом 1), 121099 (Смоленская площадь, 13/21)», - говорится в сообщении.

При этом 22 февраля и 7 марта отделения «Почты России» будут работать по установленному графику, но их рабочий день сократится на один час. А 24 февраля и 9 марта отделения будут работать по графику воскресенья.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы», - отмечается в материале.

Доставлять пенсию и пособия в эти дни будут по предварительному согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Узнать точный график работы отделений, а также найти их на карте можно в официальном мобильном приложении «Почты России». Оно доступно на платформах iOS, Android, Windows Phone.