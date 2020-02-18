РИАМО – 18 фев. Из-за вспышки коронавируса Covid-19 компания Apple оказалась в непростой ситуации, ей пришлось закрыть большое количество розничных магазинов на территории Китая, также возможны ограничения поставок iPhone, сообщает Газета.ru.

«Купертиновцы столкнутся с рядом проблем, прежде всего, с ограничением поставок iPhone из-за временной приостановки производства — власти приняли решение продлить каникулы на Китайский новый год, из-за чего фабрики начали свою работу позже, чем обычно», - говорится в материале.

Несмотря на то, что работа в Китае возобновляется, к обычным темпам она не вернулась. Из-за всех сложившихся факторов Apple в этом квартале ожидает выручку ниже изначального прогноза. Также в компании сократили поставки на 10%.

«Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены, заявили в Apple. Несмотря на то, что все заводы партнеров находятся вне провинции Хубэй, где появился коронавирус, и все сотрудники уже вернулись к работе, процесс возобновления производства протекает довольно медленно», - отмечается в сообщении.

В текущем квартале снизится количество выпущенных iPhone. В итоге в Apple снизили прогноз по доходам в текущем месяце.

Еще одной причиной для снижения доходов компании стало падение спроса в Китае, который является крупным рынком для Apple. На время Китайского нового года все магазины компании были закрыты. При этом те торговые точки, которым позже разрешили открыться, работали в ограниченном режиме по несколько часов в день.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Новый тип вируса получил название Covid-2019. На сегодняшний день по всему миру заражено свыше 73 тысяч человек. Из-за него погибло около 1,8 тысячи человек, около 13 тысяч пациентов выздоровели.