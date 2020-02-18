РИАМО – 18 фев. С момента запуска региональной патриотической акции #прогероя более 1,5 тысяч жителей Подмосковья сняли видеоролики об участниках Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В течение 100 дней до 9 мая жители Подмосковья могут увековечить память о своих родных – ветеранах войны и тружениках тыла, записав на видео короткий рассказ о них. Видеозоны открыли более 600 библиотек Подмосковья, 12 государственных музеев, семь филиалов телеканала «360» (Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Ногинск), а также «Радио 1». В акции #прогероя участвуют волонтеры Молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципалитетов.

«За три недели проведения региональной акции #прогероя о героях своей семьи рассказали более 1,5 тысячи жителей Подмосковья. Съемочные площадки работают в будни и выходные, чтобы любой желающий успел до 31 марта записать свою историю. Чтобы успеть в срок, работа по сбору и обработке интервью акции #прогероя ведется непрерывно», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Накануне 9 мая в деревне Петрищево откроют первый в стране музейный комплекс «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой в Петрищеве. Один из залов в нем станет мультимедийным мемориалом, в котором будет установлен панорамный экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями региона.

«Через несколько лет в музей «Зоя» придут наши внуки и правнуки. Они увидят ролики, записанные в 2020 году, и узнают историю войны и историю Победы из уст обычных людей. Это будет некий портал в прошлое: «Бессмертный полк» в цифровом формате, который сохранит память о Великой Отечественной войне навечно», – отметила Харламова.