РИАМО – 18 фев. Поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос создания программы «Земский работник культуры» в министерстве культуры России считают долгожданным, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Путин поручил правительству РФ подготовить предложение и проработать вопрос целесообразности создания программы «Земский работник культуры».

«Действительно мы получили долгожданное поручение. Нас поддерживают все субъекты Российской Федерации. Мы видим абсолютную целесообразность в этом вопросе», — сказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Она также подчеркнула, что теперь предстоит много работы, ведь нужно досконально проанализировать ситуацию в данной сфере.

«Нам нужно все проанализировать: четко понимать, каких специалистов не хватает в большей степени, какие преференции мы можем для них предусмотреть, что мы сделаем на федеральном уровне, а что мы оставим все-таки на уровне субъекта Российской Федерации», — отметила Ярилова.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пообещала оказать Минкультуры России всю необходимую помощь в подготовке программы.