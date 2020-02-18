РИАМО – 18 фев. Поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос создания программы «Земский работник культуры» в министерстве культуры России считают долгожданным, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее Путин поручил правительству РФ подготовить предложение и проработать вопрос целесообразности создания программы «Земский работник культуры».
Она также подчеркнула, что теперь предстоит много работы, ведь нужно досконально проанализировать ситуацию в данной сфере.
«Нам нужно все проанализировать: четко понимать, каких специалистов не хватает в большей степени, какие преференции мы можем для них предусмотреть, что мы сделаем на федеральном уровне, а что мы оставим все-таки на уровне субъекта Российской Федерации», — отметила Ярилова.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пообещала оказать Минкультуры России всю необходимую помощь в подготовке программы.
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