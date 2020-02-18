РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 фев. Жители Домодедова до 29 февраля смогут путем голосования на интернет-портале «Добродел» выбрать элементы для благоустройства центральной аллеи в селе Растуново, сообщается на портале.

На интернет-портале «Добродел» проводится рейтинговое голосование по определению первоочередных элементов наполнения общественных территорий региона, планируемых к реализации в 2021 году.

«Центральная аллея для тихого отдыха жителей близлежащих домов. Что бы вы хотели видеть в первую очередь на обновленной общественной территории в селе Растуново? Пример ответа: «освещение территории», «новые лавочки и урны», «спортивная площадка» и другое. Вносить предложение можно по одному элементу», – говорится в сообщении.

Для голосования необходимо авторизоваться на портале, выбрать голосование «Выбор наполнения общественных территорий на 2021 год», городской округ Домодедово и написать комментарий, указав в нем, что хотелось бы видеть на обновленной территории.