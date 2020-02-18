РИАМО – 18 фев. С 20 февраля из-за коронавируса временно будет запрещен въезд в Россию граждан Китая, которые собирались приехать в туристических целях, учебных, частных, для трудовой деятельности, сообщает во вторник ТАСС.

Ранее Россия запретила безвизовые туристические поездки для организованных групп из Китая.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Вспышка коронавируса случилась в китайском Ухане в конце 2019 года. Новый тип вируса получил название Covid-2019. На сегодняшний день по всему миру заражено свыше 73 тысяч человек. Умерли из-за коронавируса около 1,8 тысячи человек, 12,8 тысячи пациентов выздоровели.