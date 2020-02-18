РИАМО - 18 фев. В закрытом проекте IV Национальной премии в области народной хореографии принимает участие хореографический ансамбль Московского Губернского колледжа искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Мероприятие стартовало в поселке Дагомыс в Сочи 17 февраля, оно продлится по 20 февраля. Участие в нем принимают лучшие танцевальные коллективы страны.

«Хореографический ансамбль народного танца Московского Губернского колледжа искусств приглашен на этот конкурс, так как ранее выигрывал Гран-при. 85 юных артистов будут представлять танцевальные номера в номинациях «Народный танец», «Народно-стилизованный танец» и «Золотой фонд», - отмечается в сообщении.

Руководители ансамбля подготовили шесть новых танцевальных композиций, ранее не показанных на конкурсах такого масштаба.