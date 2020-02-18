РИАМО – 18 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с лидерами фракций в Госдуме для обсуждения поправок в Конституцию РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Руководитель фракции «Единая Россия» в российском парламенте Сергей Неверов во время встречи с российским президентом предложил организовать встречу с лидерами партий в Госдуме», - говорится в сообщении.

Неверов отметил, что сейчас нужно дополнительно обсудить вопросы подготовки поправок. Путин согласился провести встречу в ближайшее время.

«Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — отметил Путин.

Президент РФ предложил внести ряд поправок в Конституцию страны в ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. В настоящий момент рабочая группа готовит целый пакет поправок. До 1 мая также планируется провести всенародное голосование по этому вопросу.