РИАМО – 18 фев. Число свадеб в Подмосковье в 2019 году выросло на 10,5% по сравнению с 2018 годом, также снизилось число разводов, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«В прошлом году жители Московской области активно вступали в официальные отношения. Было зарегистрировано 54397 браков, что на 10,5% больше показателя 2018 года. С расторжениями браков ситуация сложилась следующим образом: если в январе-декабре 2018 года количество разводов составило 34,8 тысячи, то в 2019 году – 32,6 тысячи, то есть их количество уменьшилось на 6,3%», – говорится в сообщении.

Всего в прошлом году в Подмосковье родилось 73,7 тысячи человек, что на 10,3% меньше, чем в 2018.

Смертность в 2019 году сократилась на 0,97% – число умерших составило 91,5 тысячи человек. Наиболее частой причиной смерти стала группа болезней системы кровообращения (39,6%), на втором месте – ноовобразования (15%), далее идут болезни нервной системы (14,9%), травмы и отравления (7,6%), болезни органов пищеварения (5,7%), психические расстройства (4,2%), болезни органов дыхания (2,6%), инфекционные и паразитарные болезни (1%). Прочие причины – 9,4%.

Миграционные потоки в январе-декабре 2019 года образовывались следующим образом: по сравнению с 2018 годом число прибывших уменьшилось на 1,27%, выбывших – на 3,48%.

Положительное сальдо миграции сложилось в основном за счет притока населения из других регионов России (248,7 тысячи человек), международная миграция также дает положительный результат (57,5 тысячи человек).