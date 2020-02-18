РИАМО – 18 фев. Президент РФ Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В тексте указа отмечается, что документ вступает в силу со дня подписания», - говорится в сообщении.

Сурков являлся помощником президента России с сентября 2013 года. Он занимался вопросами, касающимися Украины. Кроме того, Сурков участвовал в работе «нормандского формата» на уровне эксперта. Теперь работа по вопросам урегулирования ситуации на Украине займется замруководителя администрации президента Дмитрий Козак.