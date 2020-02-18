РИАМО - 18 фев. В столице с 19 марта начнутся захватывающие выступления LUZIA, подготовленные Cirque du Soleil, в программе зрителей ждут живое музыкальное сопровождение, сложные акробатические номера, завораживающие технические решения, которые погрузят гостей в мир воспоминаний о Мексике, говорится в сообщении пресс-службы Cirque du Soleil в России.

С 19 марта по 17 мая в Москве состоятся выступления LUZIA от Cirque du Soleil. В шоу будет задействовано огромное количество воды, которая станет отдельным действующим персонажем цирка, так как дождь – неотъемлемая составляющая мексиканской мифологии. Организаторы обещают, что от него не хочется прятаться под зонтиком, только танцевать, вспоминать и размышлять.

«Цирк дю Солей впервые использует воду в таком объеме в своей гастрольной постановке. В центре сцены есть бассейн, а мост на высоте 14 метров от сцены держит резервуар с водой и шину с 174 форсунками, каждая из которых управляется индивидуально, что позволят создавать рисунки на дождевом занавесе», - говорится в сообщении.

Такие рисунки будут взаимодействовать с артистами, поддерживая настроение шоу. Зрители в разные моменты выступлений увидят на водяной завесе цветы, вышивку отоми или фигуры животных по мотивам причудливых тварей кисти мексиканского художника Франсиско Толедо.

Cirque du Soleil откроет шоу фантастически красивым полем цветущих бархатцев, сочетая в одной сцене две большие беговые дорожки и прыжки через обручи или опуская на сцену занавес Papel Picado, натянутый на цилиндр 11-метровой высоты.

Режиссер шоу Даниэле Финци Паска является одним из самых востребованных, разноплановых и самобытных режиссеров на сегодняшний день. Для Cirque du Soleil он придумал две постановки – CORTEO и LUZIA.

Cценографом и художником-реквизитором LUZIA стал Эухенио Кабальеро. Это он работал вместе с Базом Лурманом над фильмом «Ромео и Джульетта», с Джимом Джармушем над «Пределом контроля», а в 2007 году получил Оскара за декорации фильма «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой на два месяца станет площадкой, где пройдут выступления LUZIA. Дворец находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Спортивная». В зале будет всего 2,5 тысячи мест, что является гарантией идеального вида на все номера и сцены шоу. Постановки подобного формата не было в России с 2013 года.