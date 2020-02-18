РИАМО - 18 фев. В Подмосковье с начала этого года более 4 тысяч будущих родителей приняли участие в днях открытых дверей, которые регулярно проводятся в роддомах и перинатальных центрах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Подмосковные роддома максимально открыты для будущих родителей. Мы постарались сделать знакомство с организациями родовспоможения Московской области максимально доступным для всех – для находящихся в декрете будущих мам и для работающих родителей», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что в результате этих экскурсий можно получить максимум необходимой информации, а также выбрать роддом по душе, по предоставляемым услугам и по транспортной доступности.

Дни открытых дверей проводятся с 1 сентября 2019 года в рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» во всех медицинских организациях региона, которые принимают роды у будущих мам. Мероприятия проходят и по субботам для удобства тех, кто не может из-за работы посетить экскурсии, проводимые в будние дни.

Мероприятия в роддомах сопровождаются лекциями, мастер-классами, гости могут задать все интересующие их вопросы как о ходе родов, так и об условиях роддома.

В Московской области при рождении каждый ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей либо по выбору мамы - денежный эквивалент подарка в размере 20 тысяч рублей.

Также в каждом из роддомов и перинатальных центров Подмосковья молодая мама может получить все необходимые для новорожденного документы, не выходя из палаты. Сейчас на территории региона действует семь перинатальных центров и 35 родильных домов.

Кроме того, запущен Единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону: 8-800-550-30-03. Позвонив по этому номеру, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.