РИАМО - 18 фев. Для жителей Подмосковья проведут свыше 30 бесплатных кинопоказов в честь Дня защитника Отечества, так, будут показаны фильмы «Сестренка», «Солдатик», «Война Анны» и другие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С 18 по 24 февраля для жителей Подмосковья пройдут 32 бесплатных кинопоказа в 13 городских округах. Всего в феврале запланировано 58 бесплатных кинопоказов на военную тематику в учреждениях культуры Московской области», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Зрители смогут посмотреть фильмы «Сестренка», «Солдатик», «Война Анны», «Буду помнить», «Офицеры», «Баллада о солдате», «Повесть о настоящем человеке», «Два бойца».

Показы организованы «Мособлкино» при поддержке министерства культуры РФ, Госфильмофонда России, министерства культуры Подмосковья и киноконцерна «Мосфильм» совместно с муниципальными учреждениями региона.

Вход на показы свободный.