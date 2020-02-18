РИАМО - 18 фев. Московские кинокомпании под единым брендом Created in Moscow представят столицу на одном из крупнейших кинорынков European Film Market, который пройдет в Берлине с 20 по 27 февраля, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом году московские кинокомпании представят фильмы, уже вышедшие в прокат, а также презентуют новинки, которые можно будет увидеть в кинотеатрах совсем скоро. Это и триллеры, и мелодрамы, и одна биографическая лента. Едут по большей части опытные экспортеры, которые нацелены на расширение географии и увеличение списка контрактов», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Всего Москву представят 17 компаний, в том числе шесть дистрибьюторов, пять кинокомпаний, три анимационные студии, две постпродакшен-компании и один телеканал. Также на кинорынке покажут отечественные фильмы «Вторжение», «Вдова», «Спутник» и «Лед-2», также в программе заявлены мультсериал «Малышарики» и кукольный веб-сериал «Космический доктор Кот».