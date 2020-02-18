РИАМО - 18 фев. Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности выделит почти 500 миллионов рублей на льготный займ «Коломенскому заводу», с помощью которого подмосковное предприятие проведет модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Коломенский завод» получит 499 миллионов рублей от ФРП по программе «Лизинг» на модернизацию технологического парка оборудования для производства блоков цилиндров дизелей и термической обработки деталей. Это уже не первый проект, который «Коломенский завод» реализует при поддержке ФРП», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что ранее фонд выделил предприятию два займа на сумму почти в 600 миллионов рублей на приобретение нового оборудования, а общий объем инвестиций в эти проекты превышает 2,4 миллиарда рублей.

Комплектующие дизель-генераторов для тепловозов, электровозов, судов, будут выпускаться на новом оборудовании, которое инвестор приобретет при поддержке ФРП.

«Коломенский завод» - часть компании «Трансмашхолдинг», которая является одним из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники. Подмосковное предприятие активно развивает локомотивостроение и дизелестроение на базе собственных конструкторско-технологических разработок.

Хромов добавил, что по программе «Лизинг» от ФРП займы предоставляются для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования.