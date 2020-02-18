РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. Власти подмосковного Подольска напомнили жителям, кто может получить налоговую льготу по уплате земельного налога при обращении в Подольское управление социальной защиты населения, сообщается на сайте администрации округа.
«По вопросам предоставления налоговой льготы на землю нужно обращаться в Подольское управление социальной защиты населения по адресу: улица Литейная, дом №6/8. Режим работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Всего в 2019 году за предоставлением справок для оформления льгот по уплате земельного налога в Подольское управление социальной защиты населения обратились 135 человек льготных категорий», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.
Налоговые льготы предоставляются в отношении одного земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области нескольким категориям граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе на душу населения.
В их числе малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. А также пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.
Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина и дохода пенсионера производится, исходя из суммы доходов за последний квартал года, предшествующего налоговому периоду, по которому предоставляется льгота. Справка для оформления налоговых льгот выдается один раз за отчетный налоговый период.
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