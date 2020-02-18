РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 21 февраля ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Отключение электроэнергии ожидается на два часа в промежуток времени с 10:00 до 15:00.

«В связи с проведением плановых работ подключение новой мачтовой трансформаторной подстанции ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревня Ярлыково, микрорайон Барыбино, улицы Северка, Северский проезд, Историческая», - говорится в сообщении.

Также нарушение электроснабжения ожидается в микрорайоне Востряково на улицах 1-я и 2-я Южная (дома №№21-33 подряд), 2-я Поселковая (дома №№9-34 подряд), Береговая (дома №№19-40 подряд), Огородная (дома №№17-50 подряд), Подольская (дома №№7-26 подряд), Трудовая (дома №№21-38 подряд), Вокзальная (дома №№40-88), Лесная (дома №№41-86 подряд), Луговая (дома №№22-63 подряд), Октябрьская (дома №№40-88), Проспект Советской Армии (дома №№4, 7, 11), Рощинская (дома №№41-70 подряд).

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.