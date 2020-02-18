РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. Жители дома №12 на Яничкином проезде Котельников теперь смогут открыть шлагбаум с мобильного телефона благодаря GSM-модулям, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители дома №12 на улице Яничкин проезд теперь могут открывать шлагбаум с помощью мобильного телефона. Теперь каждый житель имеет возможность дистанционно обеспечить въезд на гостевой паркинг или подъезд к дому», - говорится в сообщении.

Управляющая компания ООО «ЖК 9» доработала въездные шлагбаумы гостевых паркингов. К штатному оборудованию шлагбаумов дополнительно подключили GSM-модули, позволяющие открывать проезд к дому и на парковки с личного мобильного телефона. Это позволяет, в том числе, обеспечивать въезд на территорию для гостей или службы доставки, не выходя из дома.