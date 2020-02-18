РИАМО - 18 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в социальных медиа за январь 2020 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

На первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, вторую строчку занял лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третью строчку рейтинга.

В январе текущего года в соцмедиа обсуждали, как Воробьев исполнил мечту 14-летнего Владислава Попкова из Дмитрова. Ребенок рассказал о своей мечте совершить воздушный круиз на вертолете в записке, которую оставил на «Елке желаний» в Кремле.

Также в соцсетях упоминали, что Воробьев навестил детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Кроме этого, широко обсуждался тот факт, что губернатор Подмосковья подписал рекомендацию областной комиссии по помилованию израильтянки Наамы Иссахар.

В топ-5 рейтинга «Медиалогии» также вошли глава Крыма Сергей Аксенов и лидер Башкортостана Радий Хабиров.

Рейтинг был построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа в январе. В его построении учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах.

«Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени.