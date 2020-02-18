РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. В связи с проведением плановых работ 20 февраля на нескольких улицах в двух деревнях Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением плановых работ по покраске блочно-модульной комплектной трансформаторной подстанции, протирке изоляторов ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Востряково, деревня Заборье, улицы Каширское шоссе, Новая, Рябиновая», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается на два часа в промежуток с 9:00 до 17:00.

Также на два часа в период с 10:00 до 15:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревне Павловское на улице Верхняя Павловская.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.