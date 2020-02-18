РИАМО - 18 фев. В деревне Яковское подмосковной Каширы построят фельдшерско-акушерский пункт, ввести пункт в эксплуатацию планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам аукциона контракт на выполнение строительно-монтажных работ будет заключен с ООО «Рефстройпроект».

«Строительство нового ФАПа позволить повысить уровень доступности медицинских услуг для жителей деревни и близлежащих населенных пунктов», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании будут медицинские кабинеты, технические помещения, жилье для врача с отдельным входом. При строительстве пункта учтут требования доступности для инвалидов.

Ввести ФАП в эксплуатацию планируют в 2020 году. Строительство будут вести в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Всего в этом году в Подмосковье планируют построить 13 фельдшерско-акушерских пунктов.