РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 фев. В рамках деятельности нового проекта «Клуб молодежи» власти Дзержинского обеспечат его новой видеотехникой для создания концепции видеопроекта, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

17 февраля в рамках деятельности нового проекта «Клуб молодежи» состоялась очередная встреча юных общественников с советником главы городского округа Дзержинский, общественным деятелем Артуром Шлыковым.

«Ребята предложили заняться съемкой видеороликов в формате интервью и попросили Артура Шлыкова принять участие и оказать поддержку реализации данной идеи. В свою очередь, Шлыков пообещал помочь в обеспечении необходимой видеотехникой и создании концепции видеопроекта», - говорится в сообщении.

Ранее глава Дзержинского Людмила Иванова поддержала инициативу создания молодежных проектов. В настоящее время силами городской администрации оказывается помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики и исполнение соответствующих поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«У нашей молодежи есть разные интересные проекты. А деятельность в социальных сетях, в частности создание своего канала - это серьезное подспорье для развития молодежных инициатив в целом. Мне самому интересно данное направление, поэтому мы объединим наши творческие потенциалы», - сказал Шлыков.

Он также предложил молодым общественникам интегрироваться в региональную молодежную повестку, чтобы представлять свой родной город на подмосковных площадках.