РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. В жилом комплексе «Оранж парк» Котельников выявили факт некачественной уборки территории от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первый заместитель главы горокруга Сергей Горячев во вторник провел выездную проверку в ЖК «Оранж парк». От жителей города регулярно поступают жалобы на состояние территории. В проверке также принял участие представитель Госадмтехнадзора региона.

«В ходе осмотра были выявлены нарушения относительно ненадлежащего состояния и некачественной уборки мест общего пользования, а также невыполнение работ по уборке снега и наледи», - говорится в сообщении.

В соответствии с Кодексом Московской области об административных правонарушениях, такие нарушения грозят штрафами в отношении юридического лица в размере от 15 до 100 тысяч рублей.