РИАМО - 18 фев. В Госдуме во вторник в третьем чтении приняли законопроект об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием, данная инициатива была высказана в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщается на сайте Госдумы.

«Это важная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей», — сказал в ходе пленарного заседания председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Кормить учеников младших классов будут не менее одного раза в день. Средства на это будут направляться из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. При этом регионы смогут получить субсидии из федерального центра на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», - отметил Володин.

Данный законопроект был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и руководителями всех фракций ГД.

Законом также вводится понятие «здоровое питание», а также закрепляются его принципы. Также вводится запрет на использование в приготовлении питания для детей сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.