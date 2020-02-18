РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Члены общественной палаты подмосковного Красногорска обсудили предложенные президентом поправки в Конституцию России, сообщил председатель палаты Владимир Тонкоев.

В администрации горокруга во вторник состоялся круглый стол, посвященный поправкам в Конституцию РФ, за которые предстоит проголосовать жителям страны по предложению президента Владимира Путина.

«В обсуждении приняли участие представители всех комиссий общественной палаты. Все вопросы сегодня были важные. Нас обрадовало, что впервые на конституционном уровне вносятся обязательные требования к ряду должностных лиц, которые отвечают за суверенитет, за безопасность нашей страны. В частности, это касается длительного проживания на территории России, отсутствия иностранного гражданства», - сказал Тонкоев.

Также обсуждение касалось вопросов защиты социальных прав граждан.

Тонкоев призвал членов общественной палаты разъяснять поправки в основной закон государства в своих трудовых коллективах, на встречах с гражданами.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию страны в ходе своего ежегодного послания 15 января нынешнего года. До 1 мая планируется провести всенародное голосование по этому вопросу, точная дата пока не назначена.