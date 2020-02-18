РИАМО - 18 фев. В Нагатинском Затоне ввели в эксплуатацию жилой дом на 120 квартир в рамках программы реновации Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Дом 3 на Судостроительной улице стал первым введенным в эксплуатацию домом по программе реновации на территории Южного административного округа в этом году. В монолитном здании 120 квартир общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в квартирах сделали отделку в соответствии со стандартами, принятыми для программы реновации. Также во дворе дома обустроили детскую площадку и оборудовали зону для отдыха. Здание прошло все необходимые технические проверки.

Руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко подчеркнул, что во время проверок эксперты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз оценивали качество и соответствие выполненных работ проекту. Этот контроль дает возможность предупреждать и своевременно устранять выявленные дефекты, обеспечивает качество и безопасность сдаваемых новостроек.

Он отметил, что всего в этом году инспекторы запланировали проведение 3,5 тысячи испытаний материалов и конструкций на объектах реновации.