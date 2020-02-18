РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 фев. Подростки из подмосковных Люберец смогут бесплатно заниматься в некоторых фитнес-клубах округа в рамках программы «СпортСоцЧас», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«Бесплатные занятия для подростков будут проходить по средам с 16:00 до 17:00 в фитнес-клубе RE:fit по адресу: улица Инициативная, дом №13. По пятницам с 16:00 до 17:00 в фитнес-клубе RE:fit по адресу: улица 8 Марта, дом №59. По воскресеньям с 11:00 до 12:00 в фитнес-клубе AVRORA FITNESS по адресу: улица Митрофанова, дом №22, корпус 2», – говорится в сообщении.

Также в рамках социальной инициативы есть бесплатные места для посещения секций Федерации самбо горокруга Люберцы, секций Федерации лазертага МО, спортивного клуба «БУДО-Искра», центра патриотического воспитания и спорта «Искра» а также спортивного клуба «Дан-Гун» «Дом офицеров».

Координатором проекта «СпортСоцЧас» является председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян. По всем вопросам данного проекта можно обращаться по телефону: 8(926)229-84-46 с 10:00 до 22:00.

«СпортСоцЧас» – это авторская программа общественной организации в коммерческих клубах, в рамках которой возможно бесплатное посещение фитнес-клубов в определенные дни недели на регулярной основе для подростков, пенсионеров и многодетных семей.