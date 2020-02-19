РИАМО - 19 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями предпринимательского сообщества в Жуковском, мероприятие состоится в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Зампред предлагает обсудить наиболее актуальные для бизнеса вопросы, требующие административной поддержки. Это, например, поиск участков или помещений для развития бизнеса, существующие федеральные и региональные меры поддержки, возможности продвижения продукции предприятий и выход на экспорт.

«Мы расширяем наши инструменты коммуникации с предпринимателями Подмосковья. Нам важно, чтобы бизнесмен мог рассказать о своих трудностях и проблемах, мог получить решение вопроса или консультацию», - сказал Хромов.

Представители бизнеса всегда могут обратиться на горячую линию 0150, отправить письмо на электронную почту 0150@mosreg.ru либо задать вопрос лично Хромову на встречах.

Встреча с заместителем председателя правительства Московской области пройдет по адресу: Жуковский, улица Луч, 24/1а, технопарк «ЦАГИ».

Начало встречи в 11:30.