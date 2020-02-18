РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 фев. В Подольском выставочном зале 20 февраля откроется выставка живых тропических бабочек, с которыми можно сделать красивые фотографии, сообщается на сайте администрации округа.

«Выставка «Сад живых тропических бабочек» откроется в Подольском выставочном зале в четверг, 20 февраля, в 10:00. Жители и гости Подольска смогут увидеть тропических бабочек стран Юго-Восточной Азии, Австралии, Африки, Центральной и Южной Америки», – говорится в сообщении.

На экспозиции созданы все необходимые условия для жизни бабочек – поддерживаются оптимальная температура, влажность воздуха и световой спектр. Также в ходе выставки присутствующие смогут поближе рассмотреть порхающих красавиц и сделать красивые фотографии.

Выставка «Сад живых тропических бабочек» продлится до 12 апреля в Подольском выставочном зале по адресу: проспект Ленина, дом №113/62.