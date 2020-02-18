РИАМО - 18 фев. В Подмосковье ко Дню защитника Отечества подготовили список лучших мест для стрельбы, где посетителей ждут комфортабельные пулевые тиры с возможностью стрельбы на разные дистанции из любого положения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

«23 февраля в России отмечается день воинской славы – День защитника Отечества. Большинство граждан рассматривают эту дату не только как день рождения Красной Армии, от которого и берет свое начало праздник, но и как день настоящих мужчин. Предлагаем отметить его «по-мужски» в лучших местах Московской области!» - говорится в сообщении.

В Московской области есть разнообразные тиры и стрельбища для тех, кто хочет нестандартно провести этот праздник. Чтобы отточить навыки охотника нужно обратить внимание на спортинг и стендовую стрельбу. Те, кто любит историю, могут научиться стрелять из луков и арбалетов.

В топ-10 лучших мест для стрельбы в регионе попали Тир «Альфа» в Солнечногорске, спортивно-охотничий комплекс «Бисерово-Спортинг» в Богородском, стрелковый клуб «Вымпел-Патриот» в Реутове, спортивно-стрелковый комплекс «Калибр» в Мытищах, спортинг-клуб «Москва» в Одинцове.

Также отлично провести время можно в спортинг-клубе «Подольск», в тире «Снайпер» в Сергиевом Посаде, Французском стрелковом клубе в Мытищах, спортивном комплексе «Стрелковый ЦСКА» в Наро-Фоминске и на Стрельбище «Лисья нора» в Дмитрове.

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