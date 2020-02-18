РИАМО - 18 фев. В рамках фестиваля «Московская Масленица» пройдет более 2,6 тысячи ремесленных и кулинарных занятий, где участники смогут познакомиться с народным искусством, кухней и промыслами разных эпох, от древности до конца XIX века, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Московская Масленица» развеселит, накормит и научит массе интересных вещей! С 21 февраля по 1 марта гостей фестиваля будут учить молоть зерно на настоящем каменном жернове, печатать традиционные лубки, доить корову с помощью специального тренажера, играть на гуслях, готовить по рецептам XIX века и многому другому», - говорится в сообщении.

Гости мероприятия смогут смастерить традиционные маски ряженых, попробовать себя в роли плотника и ювелира, научиться готовить праздничные блюда по старинным рецептам и необычные блины.

В центре Москвы участников фестиваля ждет самая насыщенная программа. На Манежной площади в масленичной деревеньке появится множество интерактивных локаций.

На мастер-классе «Хлебные традиции» расскажут, как в старину убирали урожай зерна, научат обращаться с каменным жерновом для его помола, печь вкуснейшие блины и другие мучные блюда. В «Чайном салоне» посетители познакомятся с традициями чаепития XIX века и состряпают всевозможные старинные сладости.

В «Молочном дворике» откроют секреты приготовления ватрушек с сыром, творожных клецок и вареников. Повара «Мясницкой слободы» покажут процесс приготовления различных блюд – кулебяк с говядиной, соленых огурцов и блинцов, заволжских пирогов с печенью и селянку. В «Соляном рыбном дворе» обучат рыбной кулинарии.

Также гости фестиваля попробуют отлить из олова необычные бейджи с символами Масленицы и ремесленных гильдий, отпечатать на станке и расписать праздничные лубки, и посмотреть, как делают традиционные пряничные доски и чеканят монеты, какие были в эпоху Московской Руси.

На площади Революции все желающие поучаствуют в мастер-классах по созданию ярких аксессуаров и украшений для дома в стиле красочной Масленицы. Дети слепят милые глиняные игрушки и даже керамическую посуду – кружки, тарелки, горшочки, кувшины. Там же распахнут свои двери «Дом масок» и «Дом музыки», где можно научиться делать маски ряженых и послушать игру на гуслях.

На Школьной улице в «Городе мастеров» гости смогут узнать тонкости и секреты традиционных ремесел и смастерить расписную арт-матрешку, деревянную шкатулку с мозаикой, подарки из бересты и многое другое, а также поучаствовать в выпекании необычных блинов в «Блинном маркете».