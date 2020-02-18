РИАМО - 18 фев. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможной смене руководства в футбольном клубе «Химки», а также прояснил ситуацию с задержками зарплаты футболистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее СМИ сообщили, что в «Химках» в скором времени произойдет смена руководства, клуб может покинуть гендиректор Василий Иванов, а также главный тренер Сергей Юран.

«Ни о какой отставке Сергея Николаевича речи нет. Мы доверяем главному тренеру, он определяет состав и ставит игру. Все его решения мы поддерживаем. То же самое касается и руководства клуба. Никаких изменений в менеджменте не будет. Василий Владимирович остается генеральным директором «Химок», – сказал Терюшков.

Отдельно министр затронул тему мнимых инвесторов, которых сейчас активно обсуждают в СМИ.

«В «Химки» не поступало никаких предложений. Если таковые появятся, мы готовы их рассмотреть. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что в «Химках» нет никаких долгов по заработным платам футболистов. Их не было и не будет. Все контракты обеспечены деньгами», – подчеркнул Терюшков.

По словам главы областного Минспорта, «задачи выхода в РПЛ перед «Химками» как таковой никогда не стояло». У клуба на сегодняшний день единственная стратегия – это ориентация на доморощенных футболистов.

«В первой части сезона мы собрали футболистов в команде «Химки-2». Со второй части сезона мы хотим дать им активную игровую практику с основной командой, чтобы они вместе с профессионалами набирались опыта. Выход в РПЛ будет основной задачей тогда, когда «Химки» на 100% будут укомплектованы своими воспитанниками. Мы хотим давать дорогу молодым футболистам», – заключил министр.

«Химки» сейчас располагаются на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда из Подмосковья набрала 50 очков в 25 турах чемпионата. Следующий матч клуб проведет на своем поле с «Томью» 9 марта.