РИАМО - 18 фев. Днем во вторник на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 6 градусов, что является новым температурным рекордом для 18 февраля, новый температурный рекорд в Москве может быть установлен и 19 февраля, сообщается на сайте «Метеовести».

«Таким образом, температурный рекорд 1949 года для даты 18 февраля в 4,4 градуса был «улучшен» сразу на 1,6 градуса», — говорится в сообщении.

Рекордная за последние 55 лет температура для 19 февраля в Москве – плюс 3 градуса, а в среду температура может подняться до плюс 5-7 градусов.

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