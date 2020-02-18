РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Жители поселка Нахабино подмосковного Красногорска могут проголосовать на интернет-портале «Добродел» за то, каким они хотят видеть благоустройство озера Торфяное, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жители могут проголосовать за элементы благоустройства озера Торфяное в Нахабине. На портале «Добродел» можно оставить предложения и пожелания по наполнению обновленной территории озера до 29 февраля», – говорится в сообщении.

Рейтинговое голосование по функциональному наполнению общественных территорий доступно по ссылке.

«Итоговый перечень общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2021 году (в Красногорске – ред.) был сформирован органами местного самоуправления по результатам голосования, которое проводилось с 15 по 21 июля 2019 года на портале «Добродел», и на основании обращений граждан в администрацию», – отмечается в материале.