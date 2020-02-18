РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Камни из городов-героев Минска и Бреста пополнят «Сад камней Памяти и Славы» на улице Генерала Смирнова в Подольске в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в ходе создания арт-объекта народного проекта «Сад камней Памяти и Славы» в Подольске благодаря усилиям организаторов и при большой поддержке волонтеров были собраны 9 пятитонных камней из всех городов-героев России: Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда, Москвы.

«Народный проект вышел на международный уровень! В канун Дня защитника Отечества в Подольск прибудут новые экспонаты для создаваемого на улице Генерала Смирнова сада камней: серо-черный диорит из города-героя Минска и розовый гранит, символизирующий твердость защитников крепости-героя Брест. Автомобиль с ценным грузом из Брестской области отправился в Подольск во вторник днем», - говорится в сообщении.

В подборе камней действенную помощь оказало руководство братской республики, а в погрузке и отправке приняли участие местные волонтеры.

Цель интернационального народного проекта, создаваемого к 75-летию Победы - сохранение исторической памяти и воспитание молодежи на примере подвига защитников городов-героев, а также создание особого места для комфортного отдыха и проведения массовых мероприятий. Многофункциональная зона комбинирует современный дизайн и технологии с военно-исторической составляющей собранных из городов-героев камней. Торжественное открытие «Сада камней Памяти и Славы» состоится 9 мая.