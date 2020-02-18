РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Городской округ Люберцы отметили наградой за лучшую работу по популяризации раздельного сбора утильной электроники в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В доме правительства Московской области подвели итоги региональной акции «Школа утилизации: электроника» за 2019 год.

«В 2019 году городской округ Люберцы активно участвовал в акции, вместе с неравнодушными жителями мы собрали более 1,5 тонны утильной электроники. Кроме того, в течение всего года мы принимали участие и в других акциях, связанных с раздельным сбором отходов. Городской округ Люберцы стал лидером в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов», - сказал Ружицкий.

В качестве награды за эффективную работу Люберцы получили от министерства экологии и природопользования Московской области почетную грамоту за первое место в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов». Также фонд рационального природопользования вручил сертификат на установку контейнера для сбора электронного и электрического оборудования. Контейнер будет вскоре установлен в Люберцах.