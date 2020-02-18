РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 фев. С начала текущего года дни открытых дверей в роддоме Королева посетило уже 170 будущих родителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Более 4 тысяч будущих родителей с начала 2020 года посетили дни открытых дверей, которые регулярно проводятся в подмосковных роддомах и перинатальных центрах. Напомним, что Королевский роддом за первые полтора месяца 2020 года посетило 170 человек», – говорится в сообщении.

С 1 сентября во всех медицинских организациях области, оказывающих услуги по родовспоможению, Дни открытых дверей проводятся в том числе и по субботам – для удобства тех, кто не может из-за работы посетить мероприятия, проводимые в будние дни. Экскурсии по роддомам сопровождаются лекциями, мастер-классами, гости могут задать все интересующие их вопросы как о ходе родов, так и об условиях роддома, применяемых медицинских технологиях и возможностях.

«Подмосковные роддома максимально открыты для будущих родителей. Мы постарались сделать знакомство с организациями родовспоможения Московской области максимально доступным для всех – для находящихся в декрете будущих мам и для работающих родителей. В ходе таких экскурсий можно получить максимум необходимой информации, а также выбрать роддом по душе, по предоставляемым услугам, по транспортной доступности», – сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

В настоящее время на территории Подмосковья действуют 7 перинатальных центров и 35 родильных домов. Кроме того, запущен Единый региональный колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» по телефону: 8(800)550-30-03. Позвонив по этому номеру, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.