РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 фев. Студентка областного филиала Российской госакадемии народного хозяйства и государственной службы, расположенного в подмосковном Красногорске, пройдет учебную практику в министерстве юстиции РФ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Студентка третьего курса факультета государственного управления и права Московского областного филиала РАНХиГС Инесса Конычева признана победителем конкурса на заключение целевого договора об обучении с министерством юстиции Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Конкурс проходил в два этапа. Первый представлял собой тестирование по русскому языку, теории государства и права и конституционному праву. После успешного прохождения первого этапа студентку пригласили на второй – собеседование.

«По словам студентки, чтобы быть подготовленным к этой работе, необходимо будет пройти учебную практику в одном из департаментов министерства по выбору, в зависимости от сферы интересов. Это позволит максимально быстро ознакомиться с внутренним устройством и спецификой работы в ведомстве», – отмечается в материале.

Подобный подход позволяет студенту сочетать занятия учебой, научной деятельностью и дает возможность увидеть, как все это применяется на практике в работе министерства.