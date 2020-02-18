РИАМО - 18 фев. Жители Московской области смогут дать оценку качеству питания в школах региона, соответствующий опрос стартовал на портале «Добродел», в регионе также реализуют проект «Родительский контроль», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«На портале «Добродел» стартовал опрос для подмосковных родителей по качеству питания в школьных столовых. Дать свою оценку питанию все желающие смогут до 4 марта», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что данный вопрос крайне важен для контроля качества предоставляемого в образовательных учреждениях питания. Поучаствовать в нем можно по ссылке.

Каклюгина также напомнила, что в Подмосковье реализуют проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут прийти в школу и лично оценить качество питания.

«Отмечу, что родителям не нужна для этого медкнижка – без верхней одежды и при наличии бахил их пустят в столовую. А вот зайти в пищеблок и проверить его работу без медкнижки не получится. Уже сейчас проект вызвал большой интерес среди родителей, мы получаем множество вопросов и отзывов», – рассказала Каклюгина.

По ее словам, во всех школах Московской области расклеили объявления с QR-кодами, которые позволяют легко и быстро направить обращение на сайт «Добродел».