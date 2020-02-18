РИАМО - 18 фев. Минэкологии Подмосковья подготовило проект положения о памятнике природы областного значения «Баулинский лес», территория расположена в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О создании охраняемой зоны в Баулинском лесу неоднократно просили жители. Площадь проектируемой ООПТ составляет почти 44 гектара.

«При обследовании территории экологи обнаружили популяцию растения турча болотная, занесенного в Красную книгу Московской области. Также отмечено обитание краснокнижных видов животных и птиц – зеленого дятла и обыкновенного ужа. Есть факты, свидетельствующие о заходе в Баулинский лес европейской косули и охраняемого земноводного – веретеницы ломкой», – говорится в сообщении.

Предлагаемый режим особой охраны содержит запреты на любое строительство, рубки и передвижение на любом виде транспорта.

«Это уникальный природный комплекс, который испытывает сильнейшее антропогенное воздействие. Минэкологии постоянно получает сигналы о незаконных вырубках и других попытках хозяйственного освоения этой территории. Поэтому мы планируем установить в будущей ООПТ особенно жесткий охранный режим», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.