РИАМО - 18 фев. Новые линии наружного освещения заработали на 15 дорогах регионального значения в Московской области, строительство наружного освещения реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Освещение подключили еще на 29 участках региональных дорог в восьми муниципальных образованиях.

«Новые линии заработали в Истре, Красногорске, Солнечногорске, Дмитрове, Пушкине, Ступине, Подольске и Домодедове», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Всего на территории региона в эксплуатацию ввели порядка 200 километров линий освещения, построенных более чем на 190 участках региональных дорог в 27 муниципалитетах.

Строительство наружного освещения реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году на региональной сети построили порядка 320 километров наружного освещения. Это позволяет повысить безопасность для участников дорожного движения, а также снизить аварийность на дорогах региона.