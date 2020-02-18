РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 фев. Хирурги Московского областного онкодиспансера в Балашихе успешно прооперировали женщину с четвертой стадией рака яичников, теперь ей будут делать химиотерапию, сообщил главный врач медицинского учреждения Владимир Асташов.

«Сложнейшую операцию – расширенную правостороннюю гемигепатэктомию – успешно провели хирурги онкологического (абдоминальной хирургии) отделения №11 жительнице Москвы, у которой был диагностирован рак яичников IV стадии с метастазами в печень, большой сальник. Операция длилась 8 часов. Удаление доли печени проводится только в тех случаях, когда консервативные методы не были эффективны или патология органа представляет угрозу для жизни», – сказал Асташов.

Он добавил, что пациентка начала передвигаться самостоятельно уже на следующий день после операции. Улучшилось и качество ее жизни. До операции опухоль видна была даже внешне, выпирала, не давала спать. А из-за того, что сдавливала почку, развивалась почечная недостаточность.

По словам Асташова, этот случай уникален прежде всего из-за размера опухоли – больше 30 сантиметров, а также из-за ее положения – в правой половине печени, которая долгое время сдавливала нижнюю полую вену. В какой-то момент опухоль могла «задавить» вену, что спровоцировало бы прекращение подачи крови к сердцу.

«Опухоль разместилась почти во всей правой половине брюшной полости, сместила почку, в двух местах проросла в диафрагму. Врачам надо было ее извлечь и отсечь, при этом действовать очень осторожно, буквально по миллиметрам! Сложность для хирургов заключалась в техническом исполнении операции. Малейшее движение врачей приводило к тому, что опухоль придавливала вену. Соответственно, приток крови к сердцу прекращался, давление у пациентки стремительно падало. Конечно, анестезиологи контролировали процесс и общее состояние пациентки», – пояснил Асташов.

Сейчас пациентка чувствует себя гораздо лучше и готовится к следующему этапу лечения – химиотерапии.