РИАМО - 18 фев. Во вторник на седьмом километре трассы Коломна – Левино столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибло два человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, один получил травмы и был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Происшествие случилось во вторник около 15:00. Сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте аварии.

Обстоятельства ДТП выясняются.