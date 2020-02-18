РИАМО - 18 фев. В Подмосковье мужчина пытался купить пылесос по выгодной цене, переклеив ценник с дешевой техники на дорогую, но в результате был задержан за мошенничество, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в одном из гипермаркетов, который расположен на 24-м километре МКАД.

«Один из покупателей переклеил стикер со штрихкодом с более дешевого товара на дорогостоящий пылесос. На кассе сотрудница магазина заметила несоответствие товара ценнику, который пытался оплатить мужчина, и нажала тревожную кнопку», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции. Им оказался 50-летний ранее не судимый житель столицы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.