РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Подольские юнармейцы отряда «Память» рассказали воспитанникам детсада о видах оружия и доврачебной помощи, сообщается в группе «Юнармия | г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в Подольске юнармейцы отряда «Память» провели мастер-класс для воспитанников детского сада №2 «Ручеек».

«Ребята познакомили малышей с разными видами оружия, рассказали о первой доврачебной помощи, показали приемы рукопашного боя. Встреча прошла в дружеской атмосфере», – говорится в сообщении.