РИАМО - 18 фев. До мая 2020 года в Москве может появиться сервис по информированию родителей о ежедневном меню в школе, в которой учится их ребенок, это позволит эффективнее контролировать питание детей, сообщила председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

«Мы предлагаем до мая разработать систему ежедневного информирования родителей о рационах в школьных столовых. Чтобы они не искали информацию на сайтах школ», - сказала Лазутова.

Она добавила, что уже сейчас родители могут дистанционно следить за тем, как питается их ребенок. Также они могут поставить запрет на приобретение определенных продуктов в буфете.