РИАМО - 18 фев. Второй кассационный суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Ранее защита экс-полковника, осужденного к 12,5 годам колонии, направила жалобу, в которой настаивала на оправдании по одному из эпизодов. Суд отказал в ее удовлетворении.

«Приговор оставлен без изменений», - сказал собеседник агентства.

Захарченко задержали в 2016 году по подозрению в коррупции. Широкий резонанс данное дело получило после информации об обнаружении его склада почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Захарченко приговорили к 12 годам и 6 месяцам с отбыванием в колонии строгого режима.