РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Команда школы №56 Люберец заняла первое место на муниципальном этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

17 февраля состоялся финал муниципального этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», который проходил среди школьных команд городского округа Люберцы.

«В упорной борьбе первое место заняла команда гимназии №56, второе место у гимназии №44, третье - у гимназии №5», - говорится в сообщении.

Команда-победитель получила в награду переходящий Кубок главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого и право участвовать в областном этапе соревнований, который состоится в марте.